مصر: تمديد حظر التجوال في مناطق بشمال سيناء

أعلنت الحكومة المصرية، الأحد، عن تمديد حظر التجوال ببعض مناطق مدينتي رفح والعريش بمحافظة شمال سيناء، لحين انتهاء حالة الطوارئ يوم 10 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

يأتي ذلك بعد يومين من هجوم مسلح تبناه تنظيم الدولة، على نقاط تمركز عسكرية جنوب مدينة رفح الحدودية، أسفر عن مقتل وإصابة 26 فرداً من الجيش المصري، ومقتل 40 من جانب المسلحين، وفق بيان للجيش.

ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على فرض حظر التجوال في مناطق شمال سيناء، لفترات متفاوتة تمتد من 4 ساعات وحتى 11 ساعة.

وحسب نص القرار، الذي نشرته وكالة "أنباء الشرق الأوسط" (رسمية)، يُعمل به بداية من اليوم الاثنين 10 يوليو/تموز الجاري، وحتى انتهاء حالة الطوارئ، التي أعلنها رئيس البلاد مؤخراً.

وهذه هي المرة الـ12، التي تعلن فيها السلطات تمديد حظر التجوال في بعض مناطق محافظة شمال سيناء منذ عام 2014، وكان كل تمديد لفترة 3 أشهر.

والثلاثاء الماضي، وافق مجلس النواب على قرار رئاسي بتمديد حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، والذي فرضته السلطات إثر وقوع تفجيرين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، في أبريل/نيسان الماضي، وأسفرا عن مقتل 47 شخصا وعشرات المصابين، بالتزامن مع احتفالات مسيحية في مصر.