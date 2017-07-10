على مدار أيام.. تركيا تحيي ذكرى التصدي للانقلاب الفاشل

تنطلق في تركيا (الثلاثاء) فعاليات مختلفة في عموم البلاد لإحياء الذكرى الأولى للتصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو/تموز العام الماضي.

وتستمر الفعاليات 6 أيام، وتنتهي صباح 16 من يوليو/تموز الحالي.

وتلبية لدعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ستنزل الجماهير إلى الساحات والشوارع ليلة 15 من تموز في الولايات الـ 81، في فعالية تحت عنوان "صون الديمقراطية".

ومن المنتظر أن يشارك أردوغان أيضا في اعتصام "صون الديمقراطية"، وأن يزور ضريح ضابط الصف "عمر خالص دمير" الذي قتل الجنرال الانقلابي سميح ترزي، وساهم في إحباط المحاولة الانقلابية.

ومن المرتقب أيضا أن يزور أردوغان ضريح "أرول أولجوق" الذي استشهد على جسر شهداء 15 من يوليو/تموز (البوسفور سابقا).

وستقام فعاليات في أبرز مسارح الصمود ضد المحاولة الانقلابية، في مقدمتها البرلمان التركي، والمجمع الرئاسي، ورئاسة دائرة القوات الخاصة في غولباشي بأنقرة، وجسر شهداء 15 من يوليو/تموز، وميدان الإرادة الوطنية "قزيل آي".

كما سيشهد الفندق الذي كان يقيم فيه أردوغان ليلة الانقلاب الفاشل، في بلدة مرمريس بولاية موغلا جنوب غربي تركيا، فعالية في إطار الاحتفالات بالتصدي للمحاولة الانقلابية.

وستجري مسيرة على جسر شهداء 15 تموز، بمشاركة الرئيس أردوغان، مساء 15 من الشهر الحالي، بعنوان "مسيرة الوحدة الوطنية".

بدورها ستنظم رئاسة الشؤون الدينية قراءة ختمة للقرآن الكريم في كافة الولايات، فضلا عن إقامة مولد، وتلاوة الأذكار في المساجد.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.