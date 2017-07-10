شاهد: لحظة انهيار مبنى في الصين بسبب الأمطار

تسببت الأمطار الغزيرة والمستمرة في انهيار مبنى في جومدا بمحافظة كمدو بمنطقة التبت ذاتية الحكم بجنوب غرب الصين، السبت.

وتم إجلاء جميع السكان الذين يعيشون في المبنى قبل الانهيار، ولم يبلغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

ووقع الانهيار في أعقاب ارتفاع منسوب المياه في نهر زيك في المقاطعة، وغسلت المياه أساس المبنى حتى تآكل، وأدت في النهاية إلى انهياره وحمله بالطوفان.

وفى الوقت نفسه، سقطت شاحنة فارغة في النهر كانت متوقفة على ضفافه.

وذكرت الحكومة المحلية إن الأمطار التي بدأت في الانخفاض في يونيو توقفت اعتبارا من يوم الاثنين، غير أن هطل الأمطار الذي طال أمده قد دمر بالفعل نحو 24 جسرًا وتضرر 57 كيلومترًا و800 متر من مساحات في قرابة 67 من الطرق السريعة الريفية.

وأعيد فتح الطريق السريع الوطني رقم 317 لحركة المرور بعد جهود إصلاح مكثفة.