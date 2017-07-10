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سياسة|مصر

شاهد: تنظيم الدولة يكشف عن صور هجومين في سيناء

10/7/2017

نشرت مواقع تابعة لتنظيم الدولة على الإنترنت صورا لانفجارين نتجا عن هجومين انتحاريين بسيارتين ملغومتين استهدفا نقطتي تفتيش للجيش المصري في محافظة شمال سيناء الجمعة الماضي.

وأوقع الهجومان، حسب مصادر أمنية، 23 قتيلا و26 مصابا.

وأعلن "تنظيم الدولة" مسؤوليته عن الهجومين اللذين كانا من أكثر الهجمات دموية على قوات الأمن المصرية منذ سنوات.

وقالت المصادر إن الهجومين وقعا في منطقة البرث جنوب مدينة رفح الواقعة على الحدود مع قطاع غزة.

وقال التنظيم إنه استهدف النقطتين اللتين تحرسان موقعا عسكريا على ضوء استعدادات كانت جارية في المعسكر لشن هجوم على مواقعه.

وقالت وزارة الداخلية المصرية (السبت) إن 16 مسلحا قتلوا في اشتباكين مع الشرطة في محافظتي الإسماعيلية والجيزة مضيفة أن القتلى من بين عناصر تورطت في الهجمات على قوات الأمن في الآونة الأخيرة.

ويمثل المسلحون، خاصة في شمال سيناء، تحديا أمنيا للحكومة وقتلوا المئات من أفراد الجيش والشرطة منذ الانقلاب العسكري على الرئيس السابق محمد مرسي منتصف عام 2013.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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