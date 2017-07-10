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سياسة

شاهد: انفجارات في الموصل مع إعلان العبادي النصر على تنظيم الدولة

10/7/2017

واصلت القوات العراقية (الاثنين) القتال ضد عشرات من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية الذين لا يزالون يقاومون في الموصل مع إعلان الحكومة النصر على تنظيم الدولة في المدينة.

وترددت أصداء طلقات الرصاص والانفجارات في المدينة فيما قصف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة المواقع القليلة المتبقية في أيدي مقاتلي التنظيم.

وجاءت هذه الانفجارات قبل ساعات من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر على تنظيم الدولة في الموصل، لكن ضابطا في الجيش قال إن المسلحين ما زالوا يسيطرون على رقعة صغيرة من المدينة، التي كان التنظيم قد أعلن منها قيام "خلافة" قبل ثلاث سنوات.

وعقد العبادي اجتماعات في المدينة مع قادة عسكريين وسياسيين في جو احتفالي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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