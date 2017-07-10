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سياسة

شاهد: العبادي يعلن رسميا النصر على "تنظيم الدولة" في الموصل

10/7/2017

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رسميا (الإثنين) عبر التلفزيون الحكومي النصر على" تنظيم الدولة الإسلامية" في الموصل.

ويمثل هذا الإعلان أكبر هزيمة لـ "التنظيم" منذ إعلانه قيام خلافة قبل ثلاث سنوات.

وقال العبادي في خطاب: "أعلن من هنا وللعالم أجمع انتهاء وفشل وانهيار دولة الخرافة والإرهاب الداعشي الذي أعلنه الدواعش من هنا من مدينة الموصل قبل ثلاث سنوات".

وأضاف استعادت القوات العراقية لمدينة الموصل آخر معاقل تنظيم الدولة، وتابع "أمام العراق اليوم مهمة الاستقرار والبناء وتطهير البلاد من خلايا تنظيم الدولة".

ويأتي هذا الإعلان غداة زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى المدينة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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