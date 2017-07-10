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سياسة

شاهد: أئمة مسلمون يقومون بجولة لمناهضة الإرهاب في مدن أوربية

10/7/2017

وصل عشرات الأئمة المسلمين إلى بروكسل (الاثنين) في إطار جولة لمناهضة الإرهاب يجوبون خلالها المدن الأوربية الرئيسية التي تضررت في الآونة الأخيرة من هجمات إسلاميين متشددين.

ووقف الأئمة المشاركون الجولة، بقيادة حسن الشلغومي إمام مدينة درانسي في باريس، على درج بورصة بروكسل السابقة حيث جرى إحياء ذكرى هجمات 22 من مارس/آذار 2016، والتي أسفرت عن مقتل 32 شخصا في هجمات بقنابل وقعت في مطار ومحطة مترو ببروكسل.

وكان الشغلومي والكاتب الفرنسي ماريك هالتر وراء إطلاق هذه المبادرة.

وشارك وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون في المسيرة التي وصفها بأنها "إشارة مهمة".

وبدأت الجولة في باريس يوم السبت 8 من يوليو/تموز واتجهت إلى برلين الأحد، وستنتقل إلى نيس لتعود إلى باريس يوم 14 من يوليو/تموز في الذكرى الأولى لهجوم بشاحنة وقع في نيس.

المصدر : رويترز
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