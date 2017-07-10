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سياسة

تيلرسون يبدأ جولة في المنطقة لحل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
10/7/2017

وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون (الاثنين) إلى الكويت لإجراء محادثات تستهدف حل الأزمة الناجمة عن حصار قطر، ضمن جولة يزور خلالها أيضا الدوحة والرياض.

وقال دبلوماسي غربي في الدوحة إن المحادثات ستشمل وضع "آلية لمراقبة تمويل الإرهاب" لكنه لم يورد مزيدا من التفاصيل.

وفرضت السعودية والبحرين والإمارات ومصر حصارا على قطر الشهر الماضي قائلة إنها تساند الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.

وجاء تيلرسون، الذي كون علاقات وثيقة في الخليج أثناء توليه منصب الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، إلى الخليج قادما من اسطنبول حيث حضر مؤتمرا دوليا للبترول.

وقال آر سي هاموند، وهو مستشار كبير لتيلرسون، إن الوزير سيستعرض سبل إنهاء الأزمة الخليجية المتواصلة منذ أكثر من شهر.

وأضاف: "زيارة السعودية وقطر تتعلق بفن الممكن" قائلا إن المطالب الثلاثة عشر "انتهت… لا تستحق إعادة النظر فيها كحزمة واحدة".

المصدر : رويترز
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