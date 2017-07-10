توقيف شخص انتحل هوية رئيس الوزراء الجزائري على فيسبوك

أوقفت السلطات الجزائرية، شخصًا انتحل صفة رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون، على موقع "فيسبوك".

وقال بيان لرئاسة الوزراء، الأحد، إن الشخص الذي كان وراء حساب فيسبوك المزيف لينتحل فيه هوية رئيس الوزراء، تم توقيفه من قبل مصالح الأمن، دون الكشف عن هوية الفاعل.

وأضاف البيان، في خطاب لوسائل الإعلام، أن رئيس الوزراء، لا يملك حسابًا على أي من مواقع التواصل الاجتماعي، وأن فتح هذا الحساب غير وارد.

وتعد هذه المرة الثانية التي تُعلن فيها رئاسة الوزراء الجزائرية، عدم وجود حساب لعبدالمجيد تبون، على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث تم تأكيد ذلك فور تعيينه في المنصب شهر مايو/أيار الماضي خلفًا لعبدالمالك سلال.

كانت وسائل إعلام محلية نقلت سابقًا، أخبارًا وتصريحاتٍ، قالت إن مصدرها صفحة رئيس الوزراء على "فيسبوك".