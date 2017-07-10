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سياسة

النمسا تمنع وزير الاقتصاد التركي من دخول البلاد

وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي
وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي
10/7/2017

قال متحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية في تصريحات بُثت اليوم إن النمسا منعت وزير الاقتصاد التركي من دخول البلاد لحضور فعالية في ذكرى مرور عام على محاولة الانقلاب في تركيا.

وقال المتحدث لمحطة(أو.أر.إف) الإذاعية "بوسعي أن أؤكد أن وزير الخارجية (النمساوي سيباستيان) كورتس منع في حقيقة الأمر وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي من دخول البلاد".

وأضاف أن الفعالية كانت "كبيرة جدا" وأن الزيارة كانت تشكل "خطرا على النظام العام والأمن في النمسا".

وجاء هذا القرار بعد خطوة مماثلة اتخذتها هولندا التي قالت يوم الجمعة إن نائب رئيس الوزراء التركي طغرل توركيش ليس محل ترحيب في زيارة لحضور احتفال بين المغتربين الأتراك للاحتفال بهذه الذكرى.

المصدر : رويترز
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