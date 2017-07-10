اعتقال 6 إسرائيليين بعضهم مقرب من نتنياهو بشبهة الفساد

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها أوقفت، اليوم الإثنين، 6 إسرائيليين بشبهة التورط في قضايا فساد مالي.

ورغم أن الشرطة لم تقدم تفاصيل حول القضية، إلا إن الصحافة الإسرائيلية كشفت أن الاعتقال يأتي على خلفية صفقة شراء غواصات من ألمانيا، وأن بعض المعتقلين على صلة برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وقالت الشرطة في تصريح مكتوب:" شغل قسم من المشتبه بهم الموقوفين مناصب في القطاع العام، وقسم آخر مناصب في القطاع الخاص".

وتابعت:" تجري التحقيقات بالتعاون مع سلطة الضريبة وسلطة مكافحة تبييض الأموال بوزارة العدل وبمرافقة النائب العام الإسرائيلي".

وذكرت الشرطة أنها لن تقدم تفاصيل إضافية بشأن التحقيقات الجارية، في هذه المرحلة. ولكن الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية قال اليوم، إن التوقيف شمل مقربا من رئيس الوزراء نتنياهو، ورجل أعمال، ومسؤولا كبيرا سابقا في وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأضاف:" توقيف المشتبه بهم الستة هو جزء من التحقيقات في عملية فساد تحوم حول شراء غواصات من ألمانيا".

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية والمستشار القانوني الإسرائيلي، قد أوعزا في شهر فبراير/شباط الماضي بالتحقيق في صفقة شراء غواصات من ألمانيا، بعد أن اتضح أن محامي رئيس الوزراء نتنياهو مثّل الشركة الألمانية في الصفقة التي بلغت قيمتها مليارا ونصف المليار دولار.

من جهتها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم، إن أحد المشتبه بهم هو موظف كبير سابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية، شارك في التوصية بشراء هذه الغواصات.

وأضافت:" الشخص الثاني هو عسكري سابق انخرط عن قرب في الصفقة، والشخص الثالث هو عنصر مركزي في القضية، أما المشتبه بهم الثلاثة الآخرون فلهم صفة قرابة أو عمل مع المشتبه بهم الثلاثة المركزيين".

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية تحقق منذ أشهر عدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشبهة الفساد، ولكن دون أن تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستوصي بتقديم لائحة اتهام ضده.