البث الحي
سياسة

استشهاد فلسطيني وإصابة جندي إسرائيلي قرب بيت لحم

استشهاد شاب فلسطيني بزعم تنفيذ عملية دهس على مفترق بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة المحتلة
استشهاد شاب فلسطيني بزعم تنفيذ عملية دهس على مفترق بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة المحتلة
10/7/2017

استشهد اليوم الإثنين، شاب فلسطيني بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار عليه على مفترق بلدة تقوع جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، بزعم تنفيذ عمليه دهس استهدفت جنودا إسرائيليين.

وادعت مصادر إسرائيلية، محاولة الشاب تنفيذ عملية دهس، حيث أصيب جندي إسرائيلي بجروح وصفت بالطفيفة.

وكان الشاب أصيب بجروح خطيرة بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه بزعم محاولته دهس جندي، ولم يعلن عن هويته بعد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار على شاب فلسطيني قرب مستوطنة "تقوع" جنوبي بيت لحم، عقب تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة جندي، كما تسببت بسقوط عمود كهربائي.

وادعت الصحيفة أن الشاب منفذ العملية، وهو في العشرينات من عمره، خرج من مركبته بهدف الطعن، فجرى استهدافه بالرصاص وإصابته إصابة بالغة قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده.

من جانبها، أشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أنها تقوم بمحاولة تقصّي مصير الشاب الفلسطيني، دون ذكر المزيد من التفاصيل، بحسب قدس برس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)