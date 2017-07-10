استشهاد فلسطيني وإصابة جندي إسرائيلي قرب بيت لحم

استشهد اليوم الإثنين، شاب فلسطيني بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار عليه على مفترق بلدة تقوع جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، بزعم تنفيذ عمليه دهس استهدفت جنودا إسرائيليين.

وادعت مصادر إسرائيلية، محاولة الشاب تنفيذ عملية دهس، حيث أصيب جندي إسرائيلي بجروح وصفت بالطفيفة.

وكان الشاب أصيب بجروح خطيرة بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار عليه بزعم محاولته دهس جندي، ولم يعلن عن هويته بعد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار على شاب فلسطيني قرب مستوطنة "تقوع" جنوبي بيت لحم، عقب تنفيذه عملية دهس أسفرت عن إصابة جندي، كما تسببت بسقوط عمود كهربائي.

وادعت الصحيفة أن الشاب منفذ العملية، وهو في العشرينات من عمره، خرج من مركبته بهدف الطعن، فجرى استهدافه بالرصاص وإصابته إصابة بالغة قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده.

من جانبها، أشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أنها تقوم بمحاولة تقصّي مصير الشاب الفلسطيني، دون ذكر المزيد من التفاصيل، بحسب قدس برس.