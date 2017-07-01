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سياسة|الإمارات

وول ستريت جورنال: سفير الإمارات بواشنطن مرتبط بعملية اختلاس كبيرة

السفير الإماراتي في الولايات المتحدة يوسف العتيبة
السفير الإماراتي في الولايات المتحدة يوسف العتيبة
1/7/2017

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنها تحققت من صحة وثائق أظهرت أن السفير الإماراتي في الولايات المتحدة يوسف العتيبة ضالع في قضية احتيال مالي على صندوق استثمار تابع لحكومة ماليزيا.

وتكشف الوثائق أن العتيبة على صلة بشركات تلقت مبلغ 66 مليون دولار من شركات بحرية، ذكر محققون أميركيون وآخرون من سنغافورة أنها تضمنت أموالا مختلسة من شركة ماليزيا للتنمية (1Malaysia Development Bhd)، وهي صندوق استثماري يُعنى بتطوير مبادرات استراتيجية طويلة الأجل لتحقيق تنمية اقتصادية، وهو مملوك بالكامل لحكومة ماليزيا.

وذكر تحقيق الصحيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن الأموال المنقولة إلى الشركات المتصلة بالعتيبة الذي رفض التحدث إلى الصحيفة.

من جهته، قال مسؤول الإعلام في حزب "عدالة الشعب" الماليزي سعيد إبراهيم إن شركة ماليزيا للتنمية التي كُشف عن ضلوع السفير الإماراتي في الولايات المتحدة يوسف العتيبة بالاحتيال عليها، هي شركة استراتيجية حكومية، ومعاملاتها المالية والتجارية تحتاج إلى تدقيق ومحاسبة لمعرفة أين يتم استثمارها.

من جهة أخرى، فإن تسريبات من البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي تضمنت وصفا لاجتماعات بين شاهر عورتاني -وهو شريك للعتيبة في أبو ظبي- وممول ماليزي يُدعى "جو لو" تقول وزارة العدل إنه "المتواطئ الرئيسي" في قضية احتيال وتزوير بمبلغ 4.5 مليارات دولار من شركة ماليزيا للتنمية.

وكان "جو لو" قد تحدث عن صداقة تجمعه مع العتيبة في مقابلات صحفية سابقة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وول ستريت جورنال
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