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سياسة|الإمارات

صحيفة أمريكية: تورط محتمل لسفير الإمارات بواشنطن في قضية احتيال

يوسف العتيبة، السفير الإماراتي في واشنطن
يوسف العتيبة، السفير الإماراتي في واشنطن
1/7/2017

كشف تقرير صحفي عن تورط محتمل لسفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة في فضيحة احتيال على صندوق استثمار تابع لحكومة ماليزيا بمليارات الدولارات.

وأظهرت وثائق قضائية واستقصائية -قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إنها اطلعت عليها- أن شركات على صلة بالعتيبة تلقت ٦٦ مليون دولار من شركات أوفشور تعمل من خارج البلاد.

وذكر محققون أمريكيون وآخرون من سنغافورة أن المبلغ المذكور تضمن أموالا مختلسة من شركة ماليزيا للتنمية (1 Malaysia Development Bhd) وهي صندوق استثماري يُعنى بتطوير مبادرات طويلة الأجل إستراتيجية لتحقيق تنمية اقتصادية، وهو مملوك بالكامل لحكومة ماليزيا.

ونقلت وول ستريت جورنال عن تلك الوثائق أنه لم يتم الإبلاغ عن الأموال المنقولة (تحويلات) إلى الشركات المتصلة بالعتيبة الذي رفض التحدث للصحيفة.

من جهة أخرى، فإن تسريبات من البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي تضمنت وصفا لاجتماعات بين شاهر عورتاني -وهو شريك للعتيبة في أبو ظبي- وممول ماليزي يُدعى "جو لو" الذي تقول وزارة العدل إنه "المتواطئ الرئيسي" في قضية احتيال وتزوير بمبلغ ٤  مليارات و500 مليون دولار من شركة ماليزيا للتنمية.

وكان "جو لو" قد تحدث عن صداقة تجمعه مع العتيبة في مقابلات صحفية سابقة.

وذكرت وول ستريت جورنال أن متحدثة باسم سفارة الإمارات بواشنطن امتنعت عن التعرض للأدلة المتعلقة بالتحويلات المالية، لكنها اعتبرت رسائل العتيبة المسربة من بريده الإلكتروني جزءا من حملة ضد دولة الإمارات.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن عورتاني لم يرد على طلبها له بالتعليق على الموضوع.

ورفعت وزارة العدل الأمريكية دعاوى مدنية لمصادرة أصول تقدر قيمتها بنحو  مليار و700 مليون  دولار تقريبا يُزعم أن مجموعة من "المتآمرين" الرئيسيين مع (جو لو) اشتروها بأموال مختلسة من شركة ماليزيا للتنمية.

وقد أفادت السلطات بالإمارات ولوكسمبورغ وهونغ كونغ وسنغافورة وسويسرا أنها تحقق في مزاعم بالاحتيال وتبييض الأموال متعلقة بشركة ماليزيا للتنمية.

المصدر : الجزيرة + وول ستريت جورنال
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