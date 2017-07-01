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سياسة

شاهد.. وزير الخارجية القطري: الجزيرة مصدر فخر لنا.. ومن يريد إغلاقها عليه أن يأتي بقناة تنافسها

1/7/2017

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن من يريد إسكات صوت قناة الجزيرة عليه أن يأتي بقناة تنافسها.

وأضاف بن عبد الرحمن خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الإيطالية روما، إن قناة الجزيرة مثلت "منصة حرية" لمئات الملايين في العالم العربي. وتابع "الجزيرة منصة إعلامية رائدة وهي مصدر فخر لنا".

وأكد وزير خارجية قطر أن الجزيرة عملت بمهنية على مدار 20 عاما، مشيرا إلى أنه لولا ذلك لما صدرت أصوات تطالب بإغلاقها، موضحا أن قطر لم تصنع الربيع العربي، وإنما صنعته شعوب المنطقة.

وفيما يخص مطالب دول الحصار، وصف بن عبد الرحمن المطالب بأنها تخالف القانون الدولي، وأنها "قدمت لكي ترفض"، وأنها تمثل خرقا لسيادة قطر وتهدف إلى خلق آلية رقابة عليها، مضيفا أن الدول التي تتهم قطر بالإرهاب لديها مؤسسات وشخصيات متهمة بالإرهاب بخلاف دولة قطر، منبها إلى أن جهود قطر في محاربة الإرهاب مشهود لها في الكثير من مناطق النزاع حول العالم.

وحول المهلة التي منحتها دول الحصار للاستجابة للمطالب، قال وزير الخارجية القطري "ليست لدينا مخاوف ومستعدون لمواجهة أي تداعيات بعد انتهاء مهلة دول الحصار". مضيفا "لن نقبل أي شيء يمس سيادة قطر أو أي إملاءات تأتي من الخارج".

المصدر : الجزيرة مباشر
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