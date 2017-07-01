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سياسة

شاهد: لحظة اهتزاز المنازل بسبب زلزال قوي ضرب الإكوادور

1/7/2017

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال بقوة 6 درجات وقع قبالة وسط ساحل الإكوادور، الجمعة، لكن الحكومة قالت إن الزلزال تسبب في أضرار محدودة.

وقالت هيئة السلامة الحكومية إن الزلزال لم يتسبب في حوادث كبيرة واستبعدت حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وقال مسؤولون إن 5 أشخاص أصيبوا بينهم رجل مسن ونقلوا جميعًا إلى مستشفى محلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 88.5 كيلومتر إلى الشمال الغربي من بورتوفيخو وعلى عمق عشرة كيلومترات تحت سطح المحيط الهادي.

وكانت الهيئة قالت في بادئ الأمر إن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة.

وفي العام الماضي وقع زلزال بقوة 7.8 درجة في الإكوادور في أبريل/نيسان وأسفر عن مقتل ما يربو على 650 شخصًا.

المصدر : رويترز
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