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سياسة|ألمانيا

شاهد: زعماء العالم يودعون هلموت كول

1/7/2017

ودع زعماء من الولايات المتحدة وروسيا وأوربا (السبت) المستشار الألماني الأسبق هلموت كول، مهندس إعادة توحيد ألمانيا والقوة المحركة للتكامل الأوربي.

وأقيمت مراسم تأبين لكول، الذي توفي في 16 يونيو حزيران الماضي عن 87 عاما، في البرلمان الأوربي في مدينة ستراسبورغ التي تبادلت ألمانيا وفرنسا السيادة عليها وتقع الآن في فرنسا وترمز للدور الذي لعبه كول في المصالحة بين دولتين كانتا عدوين فيما كان يدفع تكامل أوربا قدما.

وأشاد الحاضرون، ومن بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوربي دونالد توسك، بكول ووصفوه بأنه أوربي مخلص كره الحرب.

وتولى كول رئاسة المستشارية الألمانية في الفترة من 1982 إلى 1998 وأشرف على إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن كول غير حياة الملايين في أنحاء أوربا.

وعملت ميركل وزيرة في عهد كول في تسعينيات القرن الماضي.

وعقب مراسم التأبين نقل جثمان كول بمروحية عبر نهر الراين إلى مسقط رأسه في مدينة لودفيسهافن الألمانية التي شهدت موكبا جنائزيا قبل نقله بقارب في النهر لمثواه الأخير في مدينة شباير.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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