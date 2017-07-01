بوتين يهاتف أمير قطر ويدعو لحل أزمة الخليج دبلوماسيا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العديد من القضايا الدولية والإقليمية بما فيها الأزمة الخليجية.

وأكد بوتين أهمية الدبلوماسية لإنهاء الأزمة بين قطر ودول عربية تفرض حصارا على قطر منذ بداية الشهر الماضي.

وقال الكرملين في بيان له إن الرئيس الروسي وأمير دولة قطر بحثا خلال الاتصال العديد من القضايا الدولية والإقليمية بما فيها الأزمة الخليجية.

وذكر البيان أن بوتين أكد على أهمية بذل الجهود السياسية والدبلوماسية للتغلب على الخلافات وإعادة الوضع الصعب القائم إلى طبيعته.

وأضاف بيان الكرملين أنه تم تبادل وجهات النظر حول قضايا الساعة وقضايا تتعلق بالتعاون بين روسيا وقطر، والتركيز على تنفيذ عدد من المشاريع الواعدة وفي مجالات الاستثمار والطاقة.

وتشهد منطقة الخليج أزمة حادة منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي، بعد أن قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها مع الدوحة، وفرضت حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر.

وتدعو روسيا منذ بداية الأزمة إلى الحوار بين قطر وجيرانها، واقترحت التوسط بينها لتسوية الأزمة.