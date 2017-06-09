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سياسة

وزير خارجية البحرين يزور إسطنبول السبت

خالد بن حمد آل خليفة وزير خارجية البحرين
خالد بن حمد آل خليفة وزير خارجية البحرين
9/6/2017

أعلنت الخارجية التركية الجمعة أن وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن حمد آل خليفة سيزور السبت تركيا في خضم أزمة دبلوماسية في الخليج.

وجاء في بيان للوزارة أن الوزير البحريني سيتباحث مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو وأيضا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتشهد دول الخليج منذ الاثنين أزمة دبلوماسية اندلعت إثر قطع السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وأغلقت دول الخليج الثلاث حدودها البرية والبحرية مع قطر وفرضت عليها أيضا تضييقات في مجال الطيران، وهي الإجراءات التي وصفها الرئيس التركي بأنها ليست جيدة.

كما صادق البرلمان التركي هذا الأسبوع على نشر قوات تركية في قاعدة تركية في قطر.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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