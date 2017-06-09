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سياسة|العراق

مقتل وإصابة العشرات في عدة تفجيرات بالعراق

9/6/2017

قتل 34 شخصا وجرح عشرات آخرون في هجوم استهدف سوقا شعبيا بمحافظة بابل جنوب بغداد وهجمات أخرى في محافظتي كربلاء وبغداد الجمعة.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية تبنيه معظمها.

وقالت مصادر في الشرطة العراقية إن 31 شخصا قتلوا و35 أصيبوا في تفجير وقع داخل سوق شعبي بمنطقة المسيّب التابعة لمحافظة بابل.

وأوضحت المصادر أن الانفجار نجم عن عبوة كانت داخل كيس، في حين قالت مصادر أخرى إن التفجير نفذته انتحارية أخفت القنبلة تحت ملابسها.

وأعلنت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم الدولة مسؤولية التنظيم عن الهجوم، وأشارت إلى أن الهجوم نفذه رجلان.

وجاء الهجوم بعد ساعات قليلة من انفجار وقع داخل محطة حافلات في منطقة باب عويريج بمحافظة كربلاء، وخلف قتيلا و13 جريحا، حالة عدد منهم حرجة. وقد أعلن تنظيم الدولة أيضا مسؤوليته عن التفجير.

من جانب آخر، قال مصدر في الشرطة العراقية الجمعة إن شخصين قتلا، أحدهما عنصر في الشرطة، وأصيب سبعة آخرون بأعمال عنف متفرقة في بغداد.

وأوضح النقيب في شرطة بغداد نزهان الخضر لوكالة الأناضول أن شرطيا قتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم بمنطقة الرشيد جنوبي بغداد. وأضاف الخضر أن مدنيا لقي مصرعه بهجوم مسلح نفذه مجهولون بمنطقة حي البساتين شرقي بغداد.

وفي حادث أمني آخر قال المصدر إن أربعة مدنيين أصيبوا بجروح مختلفة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت محال تجارية في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد. ولم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات على الفور.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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