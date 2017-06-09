قطر تدعو مواطنيها للترفع بعدم الرد على الإساءات

أصدر مكتب الاتصال الحكومي في قطر بيانا دعا فيه المواطنين والمقيمين إلى الترفع والاستمرار في عدم الانزلاق وتجنب الرد بالمثل على الإساءات والبذاءات التي تنشر في وسائل التواصل.

كما دعا مكتب الاتصال الحكومي في قطر المواطنين والمقيمين إلى المزيد من التحلي بروح المسؤولية التي عرفت عنهم، وعدم الإساءة إلى الدول أو رموزها وشعوبها.

وأكد المكتب كفالة حق كل مواطن قطري ومقيم في التعبير عن وجهة نظره لبيان الحق والصواب بالتي هي أحسن واضعا نصب عينيه القيم الإسلامية والعربية.

ويأتي إصدار البيان في وقت تشهد فيه مواقع التواصل الاجتماعي ما يشبه الحرب الإلكترونية بعد إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقتها مع قطر.

كما يأتي في وقت تتعرض فيه قطر لحملة غير مسبوقة في وسائل إعلام خليجية تضمنت إساءات لقيادتها وشعبها.