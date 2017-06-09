تيريزا ماي: سأشكل حكومة تقود خروج البلاد من الاتحاد الأوربي

أكدت زعيمة حزب المحافظين في بريطانيا، تيريزا ماي، أنها تخطط للبقاء في منصبها رئيسة للوزراء، بفضل التحالف الذي عقدته مع الحزب الديمقراطي الوحدوي، وفق وسائل إعلام محلية.

جاءت تصريحات ماي في مؤتمر صحفي عقب لقاء جمعها بالملكة إليزابيث الثانية، اليوم (الجمعة) في قصر بكنغهام.

والتقت ماي الملكة إليزابيث لطلب تصريح ملكي بتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل فشل حزب المحافظين الذي تقوده في الحصول منفردًا على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية البريطانية.

وأوضحت ماي أن حزب المحافظين والحزب الديمقراطي الوحدوي سيعملان معًا على "الوفاء بوعود البريكست" .

وتابعت" الحكومة التي سأشكلها ستستمر في قيادة عمليات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي".

ولفتت إلى أن حكومتها ستحرص على جعل بريطانيا "آمنة ومستقرة وقوية"، وهو ما جعلها تطلب من الجميع "البدء في العمل واليقين في المحافظين والحزب الديمقراطي الوحدوي".

وبحسب صحيفة "تليغراف" البريطانية، أسفر تحالف حزب ماي والديمقراطي الوحدوي عن الفوز بـ 328 مقعدًا في الانتخابات التشريعية، وهو ما يعني أحقية هذا التحالف في تشكيل الحكومة.

ويتمكن أي حزب أو تحالف من تشكيل الحكومة في بريطانيا منفردًا، حال الحصول على 326 مقعد كحد أدنى أي الأغلبية المطلقة (50 % + 1).

وفاز حزب المحافظين بزعامة تيريزا ماي بـ 318 مقعدًا من أصل 650 في مجلس العموم البريطاني (الغرفة الأولى) في حين فاز الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية بعشرة مقاعد فقط.