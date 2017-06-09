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سياسة

ترمب: مستعد للشهادة تحت القسم في قضية كومي

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب - أرشيفية
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب - أرشيفية
9/6/2017

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن يكون قد أبلغ مدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي أنه يأمل في إغلاق التحقيق الخاص بمستشار الأمن القومي السابق.

وأضاف ترمب أنه مستعد للشهادة تحت القسم بهذا الشأن.

وردا على سؤال حول شهادة كومي فيما يتعلق بالتحقيق في اتصالات مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق مع روسيا قال ترامب للصحفيين "لم أقل ذلك". وأدلى كومي الذي أقاله ترامب الشهر الماضي بشهادته تحت القسم أمام لجنة في مجلس الشيوخ.

ولدى سؤاله إن كان مستعدا للإدلاء بشهادته تحت القسم رد ترمب "مئة بالمئة".

المصدر : رويترز
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