ترمب: حان الوقت لتوقف قطر تمويل "الإرهاب"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن قطر كانت تمول تاريخيا "الإرهاب" على مستويات عالية.

وأضاف ترمب في مؤتمر صحفي "الجمعة" أنه خلال القمة العربية التي عقدت في الرياض اتفق مع زعماء عرب على مواجهة سلوك قطر، وأشار إلى أنه تحدث مع وزير خارجيته تيلرسون وقادة الجيش الأمريكي بأن الوقت قد حان لدعوة قطر لوقف تمويلها للإرهاب.

وقال ترمب :" لقد عدت من زيارة تاريخية لأوربا والشرق الأوسط عملت فيها على تقوية تحالفاتنا وعقد صداقات جديدة وتوحيد كل الشعوب المتحضرة في قتالنا ضد الإرهاب. لقد تحدثت في قمة أمام زعماء مسلمين وعرب عن الإرهاب وقد وافقوا على ضرورة وقف دعم الإرهاب سواء ماديا أو عسكريا".

وأضاف :" بالنسبة لقطر نريدكم أن تعودوا إلى مجموعة الدول المسؤولة ونطلب منكم ومن الدول الأخرى في المنطقة ببذل مزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب".