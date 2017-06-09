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سياسة

الخارجية الأمريكية تدعو إلى التهدئة وخفض التصعيد مع قطر

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
9/6/2017

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إنه من غير المقبول فرض حصار على قطر خاصة في شهر رمضان.

ودعا تيلرسون في مؤتمر صحفي الجمعة إلى التهدئة وخفض التصعيد بشأن الأزمة مع قطر، مؤكدا أن الولايات المتحدة تدعم الوساطات مع أمير الكويت.

وقال تيلرسون :"ندعو لإيجاد حل سياسي بشأن الأزمة مع قطر ودول الخليج أقوى عندما تعمل معا".

وتابع أن أمريكا تتوقع أن تتخذ دول الخليج خطوات فورية لتهدئة الوضع بالمنطقة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تؤكد دعمهما لجهود مكافحة الإرهاب.

وتشهد دول الخليج منذ الاثنين أزمة دبلوماسية اندلعت إثر قطع السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وأغلقت دول الخليج الثلاث حدودها البرية والبحرية مع قطر وفرضت عليها أيضا تضييقات في مجال الطيران.

المصدر : الجزيرة مباشر
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