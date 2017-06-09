البث الحي
سياسة|إيران

اعتقال 41 شخصا في إيران بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة

9/6/2017

أعلنت وزارة الأمن الإیرانیة اعتقال 41 شخصا قالت إنهم من عناصر تنظيم الدولة في البلاد، وذلك بعد الهجمات التي شهدتها مؤخرا.

وقالت الوزارة – في بيان الجمعة إنه "إثر سلسلة من العملیات الاستخباراتية المعقدة وبتعاون أسر بعض الإرهابیین فی محافظات كرمانشاه وكردستان وأذربیجان الغربیة وطهران، فقد تم كشف واعتقال 41 عنصرا من عناصر تنظيم الدولة مع وثائق ومعدات للعملیات الإرهابیة، وذلك قبل قیامهم بأي إجراء"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتعرضت إيران،  الأربعاء الماضي، لاعتداءین استهدفا مجلس الشوري الإيراني ومرقد الخمیني، ما أدى إلى مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرین، بحسب "إرنا".

كما أفاد مصدر محلي اليوم بمقتل شخصين على الأقل وإصابة اثنين آخرين جراء إطلاق نار في بلدة بدرة بمحافظة إيلام غربي إيران، قرب الحدود العراقية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)