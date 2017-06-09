اعتقال 41 شخصا في إيران بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة

أعلنت وزارة الأمن الإیرانیة اعتقال 41 شخصا قالت إنهم من عناصر تنظيم الدولة في البلاد، وذلك بعد الهجمات التي شهدتها مؤخرا.

وقالت الوزارة – في بيان الجمعة إنه "إثر سلسلة من العملیات الاستخباراتية المعقدة وبتعاون أسر بعض الإرهابیین فی محافظات كرمانشاه وكردستان وأذربیجان الغربیة وطهران، فقد تم كشف واعتقال 41 عنصرا من عناصر تنظيم الدولة مع وثائق ومعدات للعملیات الإرهابیة، وذلك قبل قیامهم بأي إجراء"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتعرضت إيران، الأربعاء الماضي، لاعتداءین استهدفا مجلس الشوري الإيراني ومرقد الخمیني، ما أدى إلى مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرین، بحسب "إرنا".

كما أفاد مصدر محلي اليوم بمقتل شخصين على الأقل وإصابة اثنين آخرين جراء إطلاق نار في بلدة بدرة بمحافظة إيلام غربي إيران، قرب الحدود العراقية.