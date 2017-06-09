استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي غزة

أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد فلسطيني وإصابة ستة آخرين بجروح (الجمعة) في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن شابا 35 عاما قتل جراء إصابته بعيار ناري في الرأس أطلقه عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا في شمال القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها أن 6 شبان آخرين أصيبوا خلال المواجهات بينهم 4 إصابات بالرصاص الحي.

وهذا ثاني شهيد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال ثلاثة أيام في المواجهات على أطراف شرق قطاع غزة.

وتندلع المواجهات عقب تظاهرات دعت إليها (هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار) للتظاهر قرب السياج الفاصل احتجاجا على تشديد إجراءات حصار قطاع غزة.