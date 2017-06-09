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سياسة

إسرائيل تطلب مساعدة أمريكا لطرد قيادي في حماس من لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان
وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان
9/6/2017

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن وزير الدفاع افيغدور ليبرمان طلب من الولايات المتحدة الأمريكية المساعدة لطرد قيادي في حركة حماس من لبنان.

وردت حركة حماس بالقول إن تحريض ليبرمان ضدها لن يؤثر على قوتها.

وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري على "تويتر" إن تصريحات ليبرمان تشكل "استفزازا للأمة" داعيا لاستنهاضها لطرد الاحتلال من الأراضي الفلسطينية.

وقال الموقع الإلكتروني للصحيفة إن ليبرمان وجه طلبه هذا إلى مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي.

ونقلت الصحيفة عن ليبرمان قوله إن عضو المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري يقيم في لبنان ويخطط لهجمات ضد إسرائيليين.

ووصف ليبرمان العاروري بأنه "خطير" وأن "لبنان مسؤول عن الهجمات التي تخطط على أراضيه".

ولم تذكر الصحيفة رد هايلي على طلب ليبرمان.

المصدر : الأناضول
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