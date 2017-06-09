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سياسة

أردوغان: لن نترك قطر وحدها وأطالب برفع الحصار عنها

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
9/6/2017

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك أطرافا منزعجة من "دعم تركيا للأشقاء القطريين وسنستمر في هذا الدعم ولن نتركهم وحدهم"،

مضيفا "نحن نعلم جيدا من كان سعيدا في الخليج عندما تعرضت تركيا لمحاولة انقلاب".

وأضاف أردوغان مساء الجمعة "وزير الخارجية الأمريكي طالب بتخفيف الحصار على قطر وأنا أطالب برفعه تماما".

وخاطب أردوغان دول الخليج قائلا:" لن يكون هناك فائز في النزاع بين الأشقاء".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون دعا (الجمعة) إلى التهدئة وخفض التصعيد بشأن الأزمة مع قطر وتابع أن أمريكا تتوقع أن تتخذ دول الخليج خطوات فورية لتهدئة الوضع بالمنطقة.

وتشهد دول الخليج منذ الاثنين أزمة دبلوماسية اندلعت إثر قطع السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وأغلقت دول الخليج الثلاث حدودها البرية والبحرية مع قطر وفرضت عليها أيضا تضييقات في مجال الطيران.

والأربعاء صادق البرلمان التركي على اتفاقية تعزيز التعاون العسكري بين تركيا وقطر.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستنشر تركيا قوات عسكرية في القاعدة العسكرية الموجودة في قطر، كما تمنحها أيضا حق إقامة قواعد عسكرية أخرى في البلاد.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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