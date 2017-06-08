محامي ترمب يهاجم كومي لتسريبه تفاصيل محادثته مع الرئيس

قال مارك كاسوفيتز محامي ترمب الشخصي إن شهادة كومي أثبتت أن الرئيس لم يكن قيد أي تحقيق.

وأضاف، لا يوجد أي دليل على أن صوتا واحدا في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016 جرى تغييره كنتيجة للتدخل الروسي في تلك الانتخابات.

ونفي كاسوفيتز أن يكون ترمب قد أبلغ في أي وقت كومي أنه يحتاج ويتوقع ولاءه.

وهاجم أيضا المدير السابق لمكتب التحقيقات لقوله إنه سرب تفاصيل محادثة مع الرئيس.

وقال كاسوفيتز "سنترك الأمر للسلطات المختصة" لتقرير ما إذا كان تسريب كومي "يجب التحقيق فيه إلى جانب كل أولئك الآخرين الذي يشملهم التحقيق".

من جهته قال ترمب في كلمة إلى أنصاره إن حركتهم "تحت الحصار" وتعهد مواصلة القتال.

وأضاف قائلا "نحن تحت الحصار، لكننا سنخرج منه أكبر وأفضل وأقوى عن أي وقت مضى. نعرف كيف نقاتل ولن نستسلم أبدا".

وارتفعت الأسهم الأمريكية في تعاملات بعد الظهر (الخميس) بعدما خلص المستثمرون إلى أن شهادة كومي في حد ذاتها لن تؤدي إلى إنهاء رئاسة ترمب.