متحدث روسي: موقع الكرملين يتعرض للاختراق المستمر من قراصنة أمريكيين

ذكر متحدث باسم الرئاسة الروسية الخميس أن الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالكرملين هدف مستمر للقراصنة الامريكيين.

وقال المتحدث دميتري بيسكوف: "نرى هجمات قرصنة إلكترونية بانتظام على الموقع الرئاسي الروسي تأتي من الولايات المتحدة"، بحسب وكالة أنباء إنترفاكس.

غير أن، بيسكوف قال إنه لا يعتقد أن الهجمات من عمل الجهاز السري الأمريكي أو غيره من السلطات الرسمية في واشنطن. وأكد أنه كانت هناك هجمات من بلدان أخرى.

وفي أبريل/ نيسان ، اشتكت وزارة الخارجية الروسية من تعرضها بشكل متكرر للهجمات الإلكترونية.

وفي المقابل، يعتقد الجهاز السري الأمريكي أن روسيا تقف وراء الهجمات على أجهزة الكمبيوتر التابعة للحزب الديمقراطي الأمريكي خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2016. ورفضت موسكو الاتهامات قائلة إنها لا أساس لها.

وتخشى قوات الأمن الألمانية حدوث هجمات قرصنة إلكترونية مماثلة أو حملات تضليلية خلال الفترة السابقة على انتخاباتها البرلمانية في أيلول/ سبتمبر.