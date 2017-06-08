ماليزيا تنفي وجود قيادات من حماس على أراضيها

نفى وزير الداخلية الماليزي أحمد زاهد حمدي، الخميس، كل ما تردد عن وجود قيادات من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على أراضي بلاده.

وقال حمدي إن حكومة بلاده علمت بالشائعات التي انتشرت حول قدوم 3 من أعضاء حماس إلى ماليزيا، مؤكدًا عدم صحتها، بحسب ما نقلته عنه صحيفة ستار المحلية.

وأشار إلى أنه اتصل بمسؤولي مكتب الهجرة الذين أكدوا له عدم دخول أي عضو من حماس إلى البلاد.

ونشر موقع "The Malaysian İnsight" خبرًا أسنده إلى وسائل إعلام إسرائيلية عن لجوء القيادي في حماس صالح العاروري إلى ماليزيا قادمًا من قطر.

وبحسب الخبر فإن قياديين من حماس توجهوا من قطر إلى عدد من البلدان من بينها ماليزيا ولبنان، لتقديم طلبات لجوء، عقب الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين قطر وعدد من البلدان العربية.

وأعلنت 7 دول قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وموريتانيا وجزر القمر، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.

بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما، فيما أعلنت الأردن وجيبوتي خفض تمثيلهما الدبلوماسي مع الدوحة.

في المقابل، قالت قطر إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها، والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.