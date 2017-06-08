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سياسة|إيران

فيديو يظهر لحظة دخول مهاجمين للبرلمان الإيراني وإطلاقهم النار

8/6/2017

أظهرت لقطات من كاميرات مراقبة الهجوم الذي وقع في العاصمة الإيرانية ثلاثة من المهاجمين الأربعة أحدهم يحمل مسدسا بينما يحمل الآخران بندقيتين وهم يدخلون البرلمان ويفتحون النار.

وهاجم مسلحون البرلمان وضريح الإمام الخميني في طهران أمس فقتلوا 13 شخصا على الأقل في هجوم غير مسبوق أعلن تنظيم الدولة المسؤولية عنه.

ونسبت وكالة تسنيم للأنباء إلى نائب وزير الداخلية محمد حسين ذو الفقاري قوله إن مهاجمين يرتدون ملابس نسائية اقتحموا المدخل الرئيسي للبرلمان وفجر أحدهم سترة ناسفة.

وحلقت مروحيات تابعة للشرطة فوق البرلمان بينما تمركز القناصة على سطح المبنى وخلال خمس ساعات لقي المهاجمون الأربعة حتفهم وانتهت الواقعة حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

المصدر : رويترز
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