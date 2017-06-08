شبكة الجزيرة وتلفزيون قطر يتعرضان لمحاولات اختراق

تتعرض مواقع شبكة الجزيرة الإعلامية ومنصاتها الرقمية لمحاولات اختراق ممنهجة ومتزايدة.

كما تعرض الموقع الإلكتروني لتلفزيون قطر لمحاولات مماثلة قبل أن تتصدى لها أنظمة الحماية.

وتستهدف محاولات الاختراق الممنهجة والمستمرة كل أنظمة شبكة الجزيرة ومواقعها ومنصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وتشهد هذه المحاولات تزايدا كبيرا وباتباع أساليب مختلفة.

وبدورها، أعلنت المؤسسة القطرية للإعلام (الخميس) أن الموقع الإلكتروني لتلفزيون قطر تعرض لمحاولات قرصنة إلكترونية، وأن أنظمة الحماية تصدت لهذه المحاولات.

وأوضحت المؤسسة أنه "تم إيقاف خدمات الموقع الإلكتروني مؤقتا لدواع أمنية، وأن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الأمر".

وتأتي هذه المحاولات بعد يوم من إعلان وزارة الداخلية القطرية أن فريق التحقيق باختراق وكالة الأنباء القطرية -الذي وقع فجر الـ 24 من الشهر الماضي-تمكن من تحديد المصادر التي جرى بها تنفيذ الاختراق، وهو يعمل حاليا على تحديد الأدلة بما يضمن الملاحقة القانونية لمرتكبي الجريمة.

وذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية أمس أن المحققين الأمريكيين يشتبهون بتورط قراصنة روس في اختراق وكالة الأنباء القطرية، مضيفة أنه لم يتبين بعد ما إن كان مصدر الهجوم منظمات روسية إجرامية أو مصالح الأمن الروسية التي لاحقتها اتهامات كبيرة بشأن قرصنة الانتخابات الأمريكية.

ويجدر بالذكر أن الجهة التي اخترقت وكالة الأنباء القطرية بثت أخبارا وتصريحات مفبركة، ثم سارعت وسائل إعلام خليجية إلى نشر تلك التصريحات في تغطيات مكثفة رغم نفي الدوحة الرسمي لصحتها، ثم أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر الإثنين الماضي.