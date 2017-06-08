ارتفاع حصيلة ضحايا هجومي طهران إلى 17 قتيلًا

ارتفعت، الخميس، حصيلة ضحايا الهجومين اللذين تعرض لهما مبنى البرلمان الإيراني، وضريح آية الله الخميني في طهران، إلى 17 قتيلًا ونحو 50 مصاباً.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن رئيس مؤسسة الطب العدلي في إيران، أحمد شجاعي تأكيده ارتفاع حصيلة القتلى إلى 17.

وأضاف شجاعي أنه تم تحديد هوية 13 من الجثث، فيما يواصلون الإجراءات للتعرف على هوية الأربعة الآخرين.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت مؤسسة الطوارئ الإيرانية ارتفاع عدد ضحايا الهجومين إلى 13 قتيلًا، و53 مصابًا، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وتعرض مبنى مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، وضريح الخميني في طهران الأربعاء لهجومين تبناهما تنظيم الدولة في بيان منسوب له.

وقالت وزارة الأمن الإيرانية، الخميس إن منفذي الهجومين ينتمون لتنظيم الدولة وقاتلوا لصالح التنظيم في سوريا والعراق.

وأعلنت أجهزة الأمن الإيرانية أن المهاجمين الستة الذي نفذوا هجومي طهران إيرانيون، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على مشتبهة بها للتحقيق معها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.