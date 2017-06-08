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سياسة|أمريكا

إدانة أمريكي من أصول فلسطينية بدعم تنظيم الدولة

محمد جمال خويص
محمد جمال خويص
8/6/2017

قالت وزارة العدل الأمريكية إن أمريكيا من فرجينيا سافر إلى سوريا لينفذ تفجيرا انتحاريا لحساب "تنظيم الدولة" أدين يوم الأربعاء بتقديم دعم مادي للتنظيم المتشدد.

وأضافت الوزارة في بيان أن محمد جمال خويص(27 عاما) قضى نحو شهرين ونصف الشهر في أوائل عام 2016 يتنقل مع مقاتلي "تنظيم الدولة" في سوريا والعراق ويشارك في التدريب الديني للتنظيم.

واعتقلته قوات البشمركة الكردية في شمال العراق في مارس/آذار 2016 وسلمته للسلطات الأمريكية.

وذكرت شبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية أن خويص مولود في أمريكي لأبوين مهاجرين من أصول فلسطينية.

وأدانت هيئة المحلفين بالمحكمة الاتحادية في فرجينيا "خويس" بثلاثة اتهامات منها تقديم الدعم والتآمر لتقديم الدعم لتنظيم الدولة وتهمة أخرى متصلة بالأسلحة النارية. ويواجه حكما يتراوح بين السجن لخمسة أعوام والسجن المؤبد ويصدر الحكم في 13 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت الوزارة إن خويس لم يبلغ عائلته بأنه راحل لينضم لتنظيم الدولة واستخدم أجهزة مشفرة لإخفاء أنشطته عن السلطات. وأضافت أنه سافر إلى تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2015 ثم عبر فيما بعد إلى سوريا.

وأضافت الوزارة أنه وافق على تنفيذ تفجير انتحاري حين انضم للتنظيم. وقالت وزارة العدل إن في فبراير/ شباط 2017 ضبط الجيش الأمريكي طلب التحاقه بتنظيم الدولة بالإضافة إلى قائمة بأسماء الموجودين في أحد المعسكرات وشملت اسم خويس بالإضافة إلى 19 آخرين من عناصر التنظيم. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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