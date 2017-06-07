والدة أحد منفذي هجوم لندن تؤيد رفض أئمة أداء صلاة الجنازة عليه

قالت والدة يوسف زغبة المسلح الإيطالي المغربي الذي شارك في تنفيذ هجوم لندن مطلع الأسبوع الماضي إنها تعتقد أن من حق الأئمة البريطانيين رفض أداء صلاة الجنازة على جثمانه.

وأوضحت كولينا إنها قرأت أن الأئمة البريطانيين غير راغبين في إقامة جنازة إسلامية للمهاجمين، وهو القرار الذي قالت إنه أزعجها كثيرا في بادئ الأمر، لكنها أيدته في نهاية المطاف.

وأضافت "نحن مطالبون دائما بإرسال إشارة قوية قد تكون رسالة قوية ضد الهجمات الإرهابية".

وقالت كولينا إنها سبق وأبلغت الشرطة الايطالية عن اختفاء ابنها ، وأن آخر مكالمة هاتفية تلقتها منه، أدركت في وقت لاحق أنها كانت مكالمة وداع.

وأضافت أنها لم تربطه بالهجوم على جسر لندن لكن الشرطة أبلغتها أمس الثلاثاء أنه كان أحد المشاركين الثلاثة في الهجوم على الجسر.

جاءت تصريحات فاليريا خديجة كولينا، وهي إيطالية اعتنقت الإسلام، في منزلها في فانانو (20 كلم جنوب غربي بولونيا) لكنها طلبت عدم تصوير وجهها.

وقالت الشرطة البريطانية إن يوسف زغبة، إبن كولينا، (22 عاما) أحد منفذي الاعتداء الذي وقع في الثالث من يونيو حزيران قتل في موقع الهجوم.

وكانت السلطات في مطار بولونيا الإيطالي قد أوقفت يوسف زغبة عام 2016 "وقال إنه يحاول السفر إلى سوريا عبر تركيا ليصبح "إرهابيا " حسب ما نقلت عنه ، قبل أن يتراجع عما قاله .

وصادر المحققون جهاز الكمبيوتر الخاص بزغبة، لكن لم يكن لديهم دليل على ارتكاب جريمة.

وقال مكتب المدعي العام إنهم أعادوا له الجهاز لكن أبلغوا عنه السلطات البريطانية باعتباره مشتبها به محتملا.

وقالت الشرطة البريطانية إن زغبة لم يكن موضع اهتمام بالنسبة لها أو لجهاز الأمن الداخلي (إم.آي.5) قبل أن يشن هو واثنان آخران هجومهم.

وقالت كولينا إنها ستكرس حياتها لمحاربة أفكار "تنظيم الدولة الإسلامية" عبر تدريس الإسلام الحقيقي للناس.