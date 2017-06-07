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قطر: حركة الطيران تسير بشكل طبيعي

الناقلة الوطنية لقطر تعلن عن خطوط جديدة إلى سلطنة عمان وجمهورية التشيك (أرشيفية)
الناقلة الوطنية لقطر تعلن عن خطوط جديدة إلى سلطنة عمان وجمهورية التشيك (أرشيفية)
7/6/2017

نفت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر الادعاءات بشأن هبوط بعض الرحلات المباشرة للخطوط الجوية القطرية في دول أخرى للتزود بالوقود وتغيير الطاقم.

وقالت هيئة الطيران المدني في قطر إنه لا تأثير لقطع بعض الدول العلاقات مع قطر على حركة الطيران.

وقال مراسل الجزيرة من داخل مطار حمد الدولي هيثم أبو صالح إن حركة السفر داخل المطار تسير بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن رحلات الطيران التي تسيرها الخطوط القطرية تنطلق إلى وجهاتها النهائية بدون توقف وفق الجدول الزمني للرحلات، باستثناء الدول الأربع التي فرضت حظرا على الطيران القطري.

وأوضح المراسل أن ثلاثا من الرحلات التي نظمتها الخطوط القطرية لركابها في المملكة العربية السعودية قد وصلت إلى الدوحة الليلة الماضية بعدما غادرت الرحلات المستأجرة من الطيران العماني جدة إلى مسقط، حيث كان بانتظار الركاب على متن هذه الرحلات طائرة للخطوط الجوية القطرية نقلتهم من مسقط إلى الدوحة..

وأعلنت القطرية عن تسيير رحلة إضافية اليوم تم استئجارها من الخطوط الجوية الكويتية، وستغادر جدة مساء اليوم إلى الكويت، ومن ثم سينقل الركاب على متن طائرة الخطوط القطرية إلى الدوحة.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر أنها توصلت إلى ترتيبات دولية لتحديد ممرات ملاحية للطيران القطري فوق المياه الإقليمية والدولية لمواجهة حظر بعض دول الخليج.

وقال رئيس الهيئة عبد الله السبيعي إن عمليات الملاحة اليومية لشركات الطيران الخليجية والعربية التي قررت وقف رحلاتها إلى قطر، تمثل 7% من إجمالي عمليات المطار.

وكشف عن تمكن الهيئة من التوصل إلى ترتيبات دولية تقضي بتحديد ممرات ملاحية للطيران القطري فوق المياه الإقليمية والدولية، لمواجهة حظر بعض دول الخليج.

وكان مسؤول في شركة المطارات بإيران قال إن طهران سترحب بأي طلب تتقدم به قطر للسماح لخطوطها الجوية بعبور الأجواء الإيرانية، مشيرا إلى أن ذلك سيعود بالنفع المادي عليها. 

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية
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