قتلى وجرحى بهجومين على البرلمان الإيراني وضريح الخميني

أفاد مراسل الجزيرة بسقوط قتيليْن وعشرات المصابين في هجومين نفذهما مسلحون بينهم انتحاريان، على مبنى البرلمان وضريح الخميني بطهران، اليوم الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن إطلاق النار في طهران بدأ لدى دخول 3 مسلحين ممرات البرلمان، حيث شرعوا في مهاجمة أفراد الحراسة، فيما كان 3 مسلحين آخرين بينهم انتحاري داخل ضريح الخميني، الذي يبعد بضعة كيلومترات، في ذات الوقت.

من جهتها، نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن نائب بالمجلس القول إن مجهولين فتحوا النار على قوات الأمن في أحد أروقة المجلس، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم، توفي أحدهم لاحقا متأثرا بإصابته.

وذكر النائب غلام علي أيمن أبادي أن "أربعة مجهولين بحوزتهم رشاشات كلاشينكوف ومسدسات داهموا أحد أروقة المجلس وفتحوا النار صوب قوات الأمن"، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأفادت الوكالة بأنه تم إغلاق أبواب المجلس وانتشرت قوات الأمن حول المبنى، وكان أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس يعقدون جلسة علنية اليوم.

من جهة أخرى، نقلت الوكالة الحكومية عن المدير العام للعلاقات العامة في ضريح الخميني تأكيده أن انتحاريا مسلحا قام بإطلاق النار على الموجودين بالضريح، ثم بادر بتفجير نفسه أمام مقر "بنك كشاورزي" الزراعي بالقرب من الضريح.

وأعلن تنظيم الدولة تبنيه هجومي إيران حسبما ذكرت وكالة أعماق التابعة للتنظيم، بينما أشارت أنباء أخرى إلى وقوع تفجير ثالث بالطابق الخامس من مبنى البرلمان.