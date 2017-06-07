شاهد: صيحات الاستهجان تستقبل تيريزا ماي أثناء زيارة سوق لحوم في لندن

استقبلت صيحات الاستهجان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أثناء زيارتها أكبر سوق للحوم في لندن في ساعات النهار الأولى من نهار(الأربعاء) وهو اليوم الأخير للحملة الانتخابية.

وكانت ماي تزور سميثفيلد ماركت للحوم في وسط لندن برفقة زوجها فيليب عندما بدأ عدد من القصابين بإطلاق صيحات الاستهجان والتهكم ويصيحون "صوتوا للعمال".

واستمرت ماي بالابتسام بينما كانت تصافح قصابين آخرين كانوا يرتدون الأبيض ويقفون عند واحدة من منصات البيع الكثيرة في السوق.

ودعت ماي في إبريل نيسان إلى الانتخابات المبكرة لزيادة هامش أغلبية حزبها في البرلمان وتعزيز موقفها في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.

لكن حملتها الانتخابية تعثرت في الأسابيع الأخيرة جراء سلسلة من الإخفاقات السياسية.