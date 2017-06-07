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سياسة|إيران

شاهد: تنظيم الدولة ينشر فيديو للهجوم على البرلمان الإيراني

7/6/2017

نشرت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم الدولة مقطع فيديو يظهر فيه مسلح داخل البرلمان الإيراني حيث وقع أحد هجومين قال التنظيم انه نفذهما الأربعاء بالعاصمة الإيرانية.

وتسنى سماع صوت أحد المهاجمين في الفيديو وهو يقول "يا ربي لك الحمد… أتظنون أنا سنرحل؟ إننا باقون بإذن الله عز وجل".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن حادث إطلاق النار في البرلمان قد انتهى، وأن المهاجمين الأربعة لقوا حتفهم بعد تبادل لإطلاق النار بين منفذي الهجوم وقوات الأمن التي بدأت في التحقق من وجود قنابل وتطهير مبنى البرلمان.

وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجومين اللذين استهدفا مبنى البرلمان وضريح الخميني، وخلفا 12 قتيلًا وعشرات الجرحى في العاصمة طهران.

المصدر : رويترز
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