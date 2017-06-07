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سياسة

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة تتعهد بالدفاع عن إسرائيل أمامها

7/6/2017

تعهدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بالدفاع عن إسرائيل أمام المنظمة الدولية، وذلك أثناء لقاءاتها مع مسؤولين إسرائيليين في القدس.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت في الأشهر الأخيرة بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف الذي تتهمه بالانحياز ضد إسرائيل.

وقالت هايلي قبل لقاء مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في القدس إن "الأمم المتحدة قامت بإساءة معاملة إسرائيل لفترة طويلة للغاية" مؤكدة "لن نسمح بحدوث ذلك بعد الآن".

واضافت "حل يوم جديد على إسرائيل في الأمم المتحدة".

ومن جهته، شكر ريفلين هايلي على حمايتها لإسرائيل قائلا إن هذا يشكل بداية "حقبة جديدة".

وقال الرئيس الإسرائيلي إن "إسرائيل لم تعد لوحدها في الأمم المتحدة".

وقبل ذلك، التقت هايلي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه، حيث شكرها على موقفها.

واعتبر نتنياهو أن هايلي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب "قاما بتغيير الخطاب" في الأمم المتحدة.

وتابع "شكرا لك على مساعدتك وعلى وقوفك بجانب إسرائيل وبجانب الحقيقة".

وكانت الدبلوماسية الأمريكية البالغة من العمر 45 عاما قد طالبت الأمم المتحدة بعيد تعيينها في هذا المنصب بأن تكف عن معاملة إسرائيل بما اعتبرته طريقة سلبية.

وفي خطاب ألقته الثلاثاء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حثت هايلي المجلس على تخفيف انتقاداته لإسرائيل داعية إياه إلى التخلص من الأنظمة القمعية.

وقالت هايلي الأربعاء تعليقا على خطابها أمام المجلس، وهو الأول لدبلوماسي أمريكي منذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان عام 2016، إنها ضغطت على المجلس.

وتابعت "آمل أن يكون هناك يوم جديد في مجلس حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بإسرائيل".

المصدر : مواقع فرنسية
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