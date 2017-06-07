رئاسة كردستان العراق تعلن تنظيم استفتاء حول استقلال الإقليم

أعلنت رئاسة كردستان العراق الأربعاء تنظيم استفتاء حول استقلال الإقليم في 25 سبتمبر/أيلول رغم معارضة بغداد.

وقالت رئاسة كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي منذ 1991 في بيان "اختير يوم 25 سبتمبر/ أيلول لتنظيم الاستفتاء" حول الاستقلال.

يضم الإقليم الواقع شمال العراق ثلاث محافظات وتشارك قواته في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

ويصل عدد أكراد العراق إلى نحو 4 ملايين و600 ألف نسمة وهم بغالبيتهم يؤيدون فكرة الاستقلال.

وقالت رئاسة كردستان إن الاستفتاء سيجري في الإقليم وفي المناطق التابعة لكردستان العراق وغير الخاضعة لسلطات الإقليم في إشارة إلى مناطق في شمال العراق ولا سيما محافظة كركوك الغنية بالنفط التي يطالب بها الأكراد والحكومة العراقية الفدرالية.

ويعاني إقليم كردستان العراق من وضع اقتصادي صعب نظراً لتراجع أسعار النفط الذي يشكل مصدر عائداته الرئيسي.