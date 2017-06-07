البث الحي
سياسة|العراق

رئاسة كردستان العراق تعلن تنظيم استفتاء حول استقلال الإقليم

مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق- رويترز
مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق- رويترز
7/6/2017

أعلنت رئاسة كردستان العراق الأربعاء تنظيم استفتاء حول استقلال الإقليم في 25 سبتمبر/أيلول رغم معارضة بغداد.

وقالت رئاسة كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي منذ 1991 في بيان "اختير يوم 25  سبتمبر/ أيلول لتنظيم الاستفتاء" حول الاستقلال.

يضم الإقليم الواقع شمال العراق ثلاث محافظات وتشارك قواته في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

ويصل عدد أكراد العراق إلى نحو 4  ملايين و600 ألف نسمة وهم بغالبيتهم يؤيدون فكرة الاستقلال.

وقالت رئاسة كردستان إن الاستفتاء سيجري في الإقليم وفي المناطق التابعة لكردستان العراق وغير الخاضعة لسلطات الإقليم في إشارة إلى مناطق في شمال العراق ولا سيما محافظة كركوك الغنية بالنفط التي يطالب بها الأكراد والحكومة العراقية الفدرالية.

ويعاني إقليم كردستان العراق من وضع اقتصادي صعب نظراً لتراجع أسعار النفط الذي يشكل مصدر عائداته الرئيسي.

المصدر : مواقع فرنسية
المزيد من سياسة

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)