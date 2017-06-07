البث الحي
سياسة

حماس تستهجن تصريحات وزير الخارجية السعودي ضدها

7/6/2017

عبّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن "بالغ الأسف والاستهجان" لما صدر عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من تصريحات قالت إنها "تُحرض" على الحركة.

وقالت حركة حماس، في بيان صحفي، إن تصريحات الجبير "غريبة على مواقف المملكة العربية السعودية التي  اتسمت بدعم قضية شعبنا وحقه في النضال".

وأضاف البيان أن "هذه التصريحات تمثل صدمة لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية التي تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية، وتنظر إلى حركة حماس باعتبارها حركة مقاومة مشروعة ضد الاحتلال الصهيوني الذي يمثل العدو المركزي للأمتين العربية والإسلامية".

وأشار بيان الحركة إلى أن "العدو الصهيوني يستغل هذه التصريحات لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وبحق القدس والمسجد الأقصى المبارك".

واعتبرت حماس أن تصريحات الجبير "مخالفة للقوانين الدولية والمواقف العربية والإسلامية المعهودة التي تؤكد على حق شعبنا في المقاومة والنضال لتحرير أرضه ومقدساته" داعية السعودية إلى "وقف هذه التصريحات التي تسيء للمملكة ولمواقفها تجاه قضية شعبنا وحقوقه المشروعة".‏

وكان الجبير قد قال خلال زيارته إلى فرنسا الثلاثاء إن على قطر التوقف عن دعم جماعات مثل حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الهدف من قطع العلاقات مع الدوحة "ليس الإضرار بقطر ولكن عليها  أن تختار".

وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر قد أعلنت فجر يوم الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية  مع الدوحة، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع قطر.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)