حماس تستهجن تصريحات وزير الخارجية السعودي ضدها

عبّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن "بالغ الأسف والاستهجان" لما صدر عن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من تصريحات قالت إنها "تُحرض" على الحركة.

وقالت حركة حماس، في بيان صحفي، إن تصريحات الجبير "غريبة على مواقف المملكة العربية السعودية التي اتسمت بدعم قضية شعبنا وحقه في النضال".

وأضاف البيان أن "هذه التصريحات تمثل صدمة لشعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية التي تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية، وتنظر إلى حركة حماس باعتبارها حركة مقاومة مشروعة ضد الاحتلال الصهيوني الذي يمثل العدو المركزي للأمتين العربية والإسلامية".

وأشار بيان الحركة إلى أن "العدو الصهيوني يستغل هذه التصريحات لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا وبحق القدس والمسجد الأقصى المبارك".

واعتبرت حماس أن تصريحات الجبير "مخالفة للقوانين الدولية والمواقف العربية والإسلامية المعهودة التي تؤكد على حق شعبنا في المقاومة والنضال لتحرير أرضه ومقدساته" داعية السعودية إلى "وقف هذه التصريحات التي تسيء للمملكة ولمواقفها تجاه قضية شعبنا وحقوقه المشروعة".‏

وكان الجبير قد قال خلال زيارته إلى فرنسا الثلاثاء إن على قطر التوقف عن دعم جماعات مثل حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الهدف من قطع العلاقات مع الدوحة "ليس الإضرار بقطر ولكن عليها أن تختار".

وكانت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر قد أعلنت فجر يوم الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات الجوية والمنافذ البرية والبحرية مع قطر.