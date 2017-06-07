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سياسة

ترمب يبلغ أمير قطر استعداده لحل الأزمة الخليجية

الأمير تميم خلال لقائه بالرئيس الأمريكي في الرياض
الأمير تميم خلال لقائه بالرئيس الأمريكي في الرياض
7/6/2017

قالت مصادر للجزيرة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتصل هاتفيا بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأبلغه استعداد واشنطن للمشاركة في مساعي حل الأزمة الخليجية.

وأكد ترمب في الاتصال الهاتفي حرصه على استقرار الخليج.

وكان الرئيس الأمريكي قد أجرى اتصالا أمس الثلاثاء مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز حيث شدد على ضرورة وحدة دول الخليج.

وأضاف البيت الأبيض أن رسالة الرئيس الأمريكي للملك السعودي كانت "إننا بحاجة إلى الوحدة في المنطقة لمحاربة الفكر المتطرف وتمويل الإرهاب".

وكان ترمب قد غرد عبر حسابه في موقع تويتر أمس بأنه حذر أثناء زيارته للشرق الأوسط -التي شملت السعودية وإسرائيل- من تمويل الفكر المتطرف، وأن قادةً في المنطقة أشاروا إلى قطر.

في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم شعروا بالصدمة من قرار قطع دول خليجية العلاقات مع قطر، وإنهم لا يمكنهم تحديد السبب الذي دفع هذه الدول لاتخاذ قرار قطع العلاقات.

وسبق للبيت الأبيض أن أكد التزام الرئيس ترمب بمواصلة التباحث مع جميع الأطراف المعنية من أجل خفض التوتر بين دول الخليج.

وقالت سارة هاكابي ساندرز نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض -خلال الإيجاز الصحفي اليومي- إن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع شركائها هناك لهذا الغرض

المصدر : الجزيرة + رويترز
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