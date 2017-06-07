"ترامبيليكس".. منصة جديدة لتسريب المعلومات عن ترمب

دشن المخرج والناشط الليبرالي الأمريكي الشهير مايكل مور موقعا إلكترونيا أطلق عليه اسم "ترامبيليكس" بهدف توفير منصة للكشف عن تجاوزات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته.

وقال مور (الثلاثاء) إن موقع "ترامبيليكس" سيسمح للمبلّغين عن التجاوزات بتسريب المعلومات إليه بشأن ترامب وإدارته بصورة آمنة.

وكتب مور، في رسالة مفتوحة بموقع هافينغتون بوست: "الأمريكيون الوطنيون في الحكومة أو في سلطات إنفاذ القانون أو في القطاع الخاص الذين هم على معرفة بجرائم أو انتهاكات الثقة العامة وسوء الإدارة التي يرتكبها دونالد ترامب ورفاقه يتعين عليهم الإبلاغ عنها باسم حماية الولايات المتحدة الأمريكية من الطغيان".

وأضاف: "أعلم أن هذا ينطوي على خطورة وربما يتسبب في مشكلات لنا".

وقال مور (63 عاما) إنه رغم عدم وجود اتصالات رقمية آمنة تماما فإنه وفريقه استخدموا أعلى التقنيات أمانا لإبقاء هويات مقدمي المعلومات سرية.

وجاء الإعلان عن موقع "ترامبيليكس" بعد يوم واحد من إعلان وزارة العدل الأمريكية إلقاء القبض على متعاقد بالمخابرات الأمريكية عمره 25 عاما لاتهامه بتسريب مواد سرية خاصة بوكالة الأمن القومي تتعلق بتدخل روسي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت العام الماضي إلى مؤسسة إخبارية.

وكان ترامب دعا إلى شن حملة على تسريبات المعلومات إلى وسائل الإعلام.

ويقوم مور، وهو مدافع عن القضايا الليبرالية ومنتقد جريء لترامب، بإعداد فيلم وثائقي عن الانتخابات الرئاسية الماضية.

ومن أشهر أفلامه فيلم "فهرنهايت 9/11" الذي انتقد فيه فترة رئاسة جورج دبليو بوش وحربي العراق وأفغانستان.