الداخلية القطرية تعلن تحديد مصادرعملية قرصنة "قنا"

كشفت وزارة الداخلية القطرية أن فريق التحقيق باختراق وكالة الأنباء القطرية تمكن من تحديد المصادر التي جرى بها تنفيذ جريمة قرصنة الوكالة واختراقها.

وأضافت الوكالة يعمل الفريق حاليا على تحديد الأدلة الإلكترونية بما يضمن الملاحقة القانونية والقضائية لمرتكبي الجريمة.

وقالت الوزارة في بيان لها بشأن النتائج الأولية للتحقيقات ‏الجارية حول جريمة القرصنة إن الفريق أكد أن العملية استخدمت فيها تقنيات وأساليب مبتكرة من خلال استغلال ثغرة إلكترونية على موقع الوكالة.

وأشارت إلى أن عملية تثبيت ملف الاختراق للموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية (قنا) والحسابات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي جرت في أبريل/نيسان الماضي، واستغل لاحقا في نشر الأخبار المفبركة في الـ24 من الشهر الماضي.

وأكدت وزارة الداخلية أنه من منطلق الشفافية لدولة قطر ستعرض جميع نتائج التحقيق من خلال مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية فور انتهاء التحقيقات، معربة عن شكرها للتعاون المثمر من قبل وكالة التحقيقات الفدرالية الأمريكية"أف بي آي" ‏والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة البريطانية "أن سي أي " (NCA)على حسن تعاونهما في التحقيقات.

وأوضحت الوزارة أن مشاركة الوكالات المذكورة في التحقيقات أتت في إطار اتفاقيات التعاون الموقعة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

وكانت وكالة الأنباء القطرية قد تعرضت للاختراق فجر الـ24 من الشهر الماضي.

وقالت الوكالة إن موقعها تعرض لاختراق من جهة غير معروفة، وأكدت في وقت لاحق تعرض حسابها على "تويتر" للاختراق.

كما طلبت الوكالة من وسائل الإعلام تجاهل ما ورد من تصريحات ملفقة لأمير دولة قطر.

وصرح وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن اختراق " قنا" جريمة إلكترونية سيجري تشكيل فريق للتحقيق فيها للوصول إلى مرتكبيها وتقديمهم للقضاء.