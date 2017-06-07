البيت الأبيض والمخابرات يريدان الإبقاء على قانون التجسس الإلكتروني

قال البيت الأبيض والمخابرات الأمريكية (الأربعاء) إنهما يؤيدان الإبقاء على قانون يسمح بجمع الاتصالات الرقمية لأجانب في الخارج وذلك في تصعيد لمعركة في الكونغرس بشأن الخصوصية والأمن.

ولاقى القانون المقرر أن ينتهي العمل به في 31 ديسمبر كانون الأول إن لم يصوت الكونغرس لصالح تمديد العمل به، لاقى انتقادات من مدافعين عن الحق في الخصوصية والذين يقولون إنه يسمح بجمع عشوائي لبيانات تخص ملايين الأمريكيين دون تفويض قانوني.

وكتب توم بوسرت مستشار الأمن الداخلي بالبيت الأبيض في مقال بصحيفة نيويورك تايمز (الأربعاء) "لا يمكن أن نسمح للخصوم في الخارج بأن يتخفوا في حماية قانونية نمدها للأمريكيين".

وقال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية دان كوتس متحدثا باسم قادة المخابرات الآخرين أمام لجنة بالكونغرس (الأربعاء) إنه ينبغي الإبقاء على القانون بشكل دائم موضحا أنه ضروري لحفظ الولايات المتحدة وحلفائها من مخاطر أمنية محتملة.