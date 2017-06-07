البرلمان التركي يوافق على نشر قوات في قطر

وافق البرلمان التركي اليوم الأربعاء على تشريع يتيح نشر قوات تركية في قطر.

وحظي مشروع القانون، بتأييد 240 نائبا خاصة مع دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وكان يُفترض أن يتم التصديق عليه في فترة لاحقة، لكن التطورات الأخيرة دفعت الحكومة التركية إلى تسريع عرضه على البرلمان للتصويت عليه.

ويتضمن مشروع القانون التصديق على اتفاقية بين تركيا وقطر تسمح بوجود قوات تركية على الأراضي القطرية، وكذلك التصديق على بروتوكول تعاون عسكري بشأن تدريب وتأهيل قوات الدَرَك بين تركيا وقطر.

وبعد التصديق على هذا القانون، سيرسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وبعد ذلك يدخل حيز التنفيذ مع نشره في الجريدة الرسمية.

ويبدو هذا التحرك داعما لقطر بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين العلاقات معها أول أمس الإثنين وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الرحلات التجارية من قطر وإليها، متهمة الدوحة "بتمويل الإرهاب".

وتنفي قطر بشدة هذه الاتهامات. وهذا هو أسوأ شقاق بين دول عربية كبرى منذ عقود.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء رفضه للعقوبات التي فرضت على قطر، مؤكدا عزمه على تطوير العلاقات مع الدوحة.

وإذ اعتبر أردوغان أن "تقديم قطر على أنها داعم للإرهاب هو برأيي اتهام خطير"، أضاف "أنا أعرفهم (قادة قطر) جيدا، ولو كانت الحال كذلك لكنت أول رئيس دولة يتصدى لهم".

وكان متحدث باسم أردوغان قال في وقت سابق إن الرئيس التركي يقوم بجهود دبلوماسية لحل الأزمة بين الدوحة ودول أخرى في الخليج.