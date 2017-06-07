البرلمان التركي يناقش مشروع قانون للتعاون العسكري مع قطر

أكدت مصادر في البرلمان التركي للجزيرة أن البرلمان سيناقش الليلة مشروع قانون حول التعاون العسكري بين قطر وتركيا وفق المتبع في الاتفاقيات الدولية.

وكان من المفترض أن تتم المصادقة على مشروع القانون هذا في فترة لاحقةP لكن التطورات الأخيرة دفعت الحكومة التركية لتسريع مصادقة البرلمان على هذا المشروع.

ويتضمن مشروع القانون المصادقة على اتفاقية بين تركيا وقطر تسمح بوجود قوات تركية في الأراضي القطرية.

كما يتضمن المصادقة على بروتوكول تعاون عسكري بشأن تدريب وتأهيل قوات الدرك بين تركيا وقطر.

ومن المقرر بعد الموافقة على القانون، إرساله إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، قبل أن يدخل حيز التنفيذ مع نشره في الجريدة الرسمية.