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سياسة

البرلمان التركي يناقش مشروع قانون للتعاون العسكري مع قطر

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - أرشيفية
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - أرشيفية
7/6/2017

أكدت مصادر في البرلمان التركي للجزيرة أن البرلمان سيناقش الليلة مشروع قانون حول التعاون العسكري بين قطر وتركيا وفق المتبع في الاتفاقيات الدولية.

وكان من المفترض أن تتم المصادقة على مشروع القانون هذا في فترة لاحقةP لكن التطورات الأخيرة دفعت الحكومة التركية لتسريع مصادقة البرلمان على هذا المشروع.

ويتضمن مشروع القانون المصادقة على اتفاقية بين تركيا وقطر تسمح بوجود قوات تركية في الأراضي القطرية.

كما يتضمن المصادقة على بروتوكول تعاون عسكري بشأن تدريب وتأهيل قوات الدرك بين تركيا وقطر.

ومن المقرر بعد الموافقة على القانون، إرساله إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، قبل أن يدخل حيز التنفيذ مع نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر : الجزيرة
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